picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Di 23.03.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- IG Metall protestiert in Berlin

Die Friedenspflicht ist ausgelaufen, seit Anfang des Monats gibt es in der Tarifrunde von Metall und Elektro Warnstreiks. Autofahrer müssen sich am Dienstag vor allem in Berlin auf Behinderungen einstellen, denn die IG Metall hat zu einem Autocorso mit mehreren Hundert Teilnehmern aufgerufen. Von Johannes Frewel