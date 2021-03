picture alliance/dpa/Christophe Gateau Bild: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Di 02.03.2021 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Warnstreik in Berlin: IG-Metall macht Druck

Im Daimler-Werk in Marienfelde wurde heute Nacht für zwei Stunden gestreikt. Seit kurz nach Mitternacht hat die Gewerkschaft IG Metall bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Sie will Druck machen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie. Von Mirjam Meinhardt