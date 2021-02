dpa Bild: dpa

Do 18.02.2021 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Ein Jahr Berliner Mietendeckel

Kaum ein Landesgesetz hat in Berlin für so viel Aufsehen gesorgt wie der Mietendeckel. Vor fast genau einem Jahr ist er in Kraft getreten. Das Online-Portal Immoscout24 hat jetzt die Auswirkungen unter die Lupe genommen. Von Karsten Zummack