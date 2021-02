picture alliance Bild: picture alliance

Fr 12.02.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Corona beschleunigt Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Geldangelegenheiten in die Hände von Software und Algorithmen legen? Unternehmen und sogar auch immer mehr Verbraucher tun das tatsächlich. Das US-Datenbankunternehmen Oracle hat in einer Studie die Akzeptanz künstlicher Intelligenz in Europa ausgelotet. Von Johannes Frewel