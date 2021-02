IMAGO / photothek Bild: IMAGO / photothek

- Alstom: Vorerst keine Einschnitte in Hennigsdorf

Seit diesem Montag arbeiten der französische Bahnkonzern Alstom und die ehemalige Bahnsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns unter einem Dach. Vorerst wird sich im gemeinsamen Konzern nicht viel ändern. Entlassungen stehen also auch in Hennigsdorf nicht an. Von Johannes Frewel