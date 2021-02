dpa Bild: dpa

Di 02.02.2021 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- KfW will Jahresausblick vorlegen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW ist die Staatsbank, über die die Bundesregierung in der Pandemie zahlreiche Förder- und Kreditprogramme abwickelt. Am Dienstag will das Institut einen Ausblick ins neue Jahr geben. Von Johannes Frewel