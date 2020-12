picture alliance/dpa/EPA Pool Bild: picture alliance/dpa/EPA Pool

Mo 07.12.2020 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Neue Regeln für Digitalplattformen in Europa

Mit neuen Gesetzen für die Digitalwirtschaft will die EU den Wettbewerb sichern und marktbeherrschende Internet-Konzerne in Schranken weisen. Ein neues Regelwerk soll erstmals in Geschäftsmodelle marktbeherrschender Plattformen eingreifen. Von Johannes Frewel