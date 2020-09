dpa Bild: dpa

Di 22.09.2020 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Warnstreiks: Region bleibt noch verschont

Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen, weil die laufenden Tarifverhandlungen bisher zu keinem Ergebnis geführt haben. In manchen Regionen wird bereits am Dienstag gestreikt, aber noch nicht in Berlin und Brandenburg, wie Wirtschaftsreporter Martin Polansky berichtet.