imago images / Westend61 Bild: imago images / Westend61

Mo 21.09.2020 | 12:35 | Wirtschaft aktuell

- Homeoffice: Kleinere Büros für Unternehmen

Viele Menschen, die am Computer arbeiten, wollen auch nach dem Lockdown weiter im Homeoffice bleiben – zumindest tageweise. Doch wozu sollten Unternehmen dann noch riesige Büros anmieten? Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter hat ein Unternehmen in Berlin Kreuzberg besucht, das in Zukunft mit weniger Bürofläche auskommen will.