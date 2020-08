imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Di 04.08.2020 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Streamingdienste haben schlechte Ökobilanz

Mehr als 24 Millionen Deutsche sehen sich regelmäßig Filme per Internetstream an. Ein Wachstumssektor in der Krise. Das Berliner Borderstep-Institut hat sich mit der Kehrseite beschäftigt, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.