Fr 31.07.2020 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Arbeitslosigkeit in Berlin steigt überdurchschnittlich

Anders als beispielsweise in Brandenburg steigt die Arbeitslosigkeit in der Berlin in Corona-Zeiten besonders schnell. Wirtschaftsreporter Karsten Zummack hat sich auf die Suche nach Ursachen für diese spezifische Entwicklung begeben.