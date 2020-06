imago images / MiS Bild: imago images / MiS

Mo 22.06.2020 | Wirtschaft aktuell

- Ratenkredite sind teurer geworden

An der Nullzinspolitik hat sich auch in der Corona-Zeit nichts geändert und mancher Haushalt muss wegen Kurzarbeit mit weniger Geld klar kommen. Aber genau in dieser Situation verlangen viele Banken nun höhere Zinsen. Über die Hintergründe berichtet Wirtschaftsreporter Karsten Zummack.