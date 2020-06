picture alliance/chromorange Bild: picture alliance/chromorange

Mi 10.06.2020 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Blockchain: Startup Minespider kontrolliert Lieferketten

Viele für moderne Technik wichtige Mineralien und Metalle werden unter haarsträubenden Bedingungen in illegalen Minen abgebaut. Ein Startup aus Berlin will mehr Licht in industrielle Lieferketten bringen und nutzt dafür moderne Technologie. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter stellt die Gründer und ihre Idee vor.