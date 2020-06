picture alliance/Armin Weigel/dpa Bild: picture alliance/Armin Weigel/dpa

Mo 08.06.2020 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Einzelhandel in der Krise: Die Angst der Kunden

Auch wenn die Geschäfte nach und nach wieder öffnen dürfen, Freude will bei den Händlern nicht aufkommen. Sie kämpfen mit hohen Umsatzeinbußen. Denn die Kunden holen zwar im Supermarkt, was sie unbedingt brauchen. In anderen Läden lassen sie sich aber kaum blicken, berichtet Wirtschaftsreporter Johannes Frewel.