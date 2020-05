Colourbox/ Wolfgang Filser Bild: Colourbox/ Wolfgang Filser

Di 19.05.2020 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Auftakt zur Tarifrunde Bau

Der Tarifvertrag für die 860.000 Beschäftigten in der Bauwirtschaft sollte längst stehen - doch die Corona-Krise kam dazwischen. Am Dienstag gibt es den Neuanlauf für die erste Tarifrunde in Berlin - monatlich mindestens 230 Euro mehr fordert die Gewerkschaft.