Fr 24.04.2020 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Oxfam warnt vor großer Armut in Afrika

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO breitet sich das Coronavirus in Afrika immer weiter rasant aus. Die Hilfsorganisation Oxfam warnt deshalb vor den verheerenden Folgen, die eine Ausbreitung in armen Ländern haben kann. Wirtschaftsreporterin Annika Krempel berichtet.