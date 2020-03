AP/dpa Bild: AP/dpa

Mo 30.03.2020 | Wirtschaft aktuell

- Kritiker wollen eingeschränkten Aktienhandel

Spekulanten können bei Kursstürzen an der Börse Geld verdienen, indem sie wetten, dass es noch weiter runter geht. Das kann Abwärtstrends in der Coronakrise noch verstärken. Trotzdem bleiben Leerverkäufe in Deutschand erlaubt, berichtet Annika Krempel.