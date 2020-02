rbb/Alexander Soyez Bild: rbb/Alexander Soyez

Mi 05.02.2020

- E-Bikes: Aufsteigen, Knopf drücken, losfahren

Radfahren in Berlin nimmt immer weiter auch Elektro-Räder werden immer beliebter - egal ob bei jung oder alt. Der junge Fahrradhersteller Ampler Bikes biete für alle eine elegante und vor allem leichte Variante an. Alexander Soyez hat sich den neuen Store in Prenzlauer Berg angeschaut.