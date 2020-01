imago images / Panthermedia Bild: imago images / Panthermedia

Mo 27.01.2020 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Jetzt kommt der Brexit - Erwartungen an der Börse

Lange wurde gerungen - nun gehen die Briten endgültig raus aus der EU. Am Sonnabend wird der Brexit vollzogen. Welche Erwartungen Finanzexperten damit verknüpfen, hat Börsenreporter Dieter Reeg am Aktienparkett in Frankfurt am Main gefragt.