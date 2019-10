imago images / Joko Bild: imago images / Joko

Mo 28.10.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Machbarkeitsstudie zum Kohleausstieg wird diskutiert

Berlin will bis zum Jahr 2030 in der Stadt keine Fernwärme mehr aus Kohle generieren. Die Senatsverwaltung und der Energieversorger Vattenfall haben in den vergangenen zwei Jahren eine Studie ausgearbeitet, die zeigen soll, wie das gelingen kann. Am Montag wollen sie ihre Ergebnisse mit der Öffentlichkeit diskutieren. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter berichtet.

Abschlussveranstaltung Machbarkeitsstudie Kohleausstieg Berlin