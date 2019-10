imago images / Rainer Weisflog Bild: imago images / Rainer Weisflog

Di 15.10.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Bahninduistrie stellt Halbjahresbilanz vor

Runter von der Straße, rauf auf die Schiene: Mittelfristig dürften Zughersteller von der Verkehrswende in Deutschland profitieren. Allerdings haben sie noch keine Antwort auf die wachsende Konkurrenz und Technologiemacht des weltweit größte Zugherstellers CRRC aus China gefunden. Am Dienstag will die Branche ihre Halbjahreszahlen vorlegen. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel blickt drauf.