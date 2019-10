- Osram steht vor ungewisser Zukunft

Seit Wochen wird um die Zukunft des Münchner Osram-Konzerns gerungen, jetzt ist klar: Die geplante Übernahme durch den österreichischen Sensorhersteller AMS ist geplatzt. 25.000 Mitarbeiter beschäftigt Osram weltweit, 700 davon in Berlin-Spandau. Über Perspektiven und Hintergründe berichtet unser Wirtschaftsreporter Marcus Groß.



Das Unternehmen Osram hat seine Wurzeln in Berlin, 1918 wurde es nahe der Oberbaumbrücke in Berlin-Friedrichshain gegründet. AEG, Siemens & Halske und die Deutsche Gasglühlicht legten damals ihre Glühlampenproduktion in der neuen Gesellschaft Osram zusammen. Der Name geht auf die Metalle Osmium und Wolfram zurück, die seinerzeit bei der Herstellung der Glühfäden für Lampen verwendet wurden.



Nach der Enteignung der Betriebsteile im Osten verlagerte Osram seinen Firmensitz 1954 nach München. In den 1970er-Jahren übernahm Siemens alle Anteile am Unternehmen. Vor einigen Jahren wurde Osram aus dem Siemens-Konzern als selbstständige AG ausgegliedert und an die Börse gebracht. Bis 1999 wurden noch in Berlin Glühlampen produziert. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen an der Spandauer Nonnendammallee noch etwa 700 Mitarbeiter. Sie produzieren Sensorik für die Autoindustrie sowie Software für autonomes Fahren.