Mo 23.09.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Thomas Cook meldet Insolvenz an

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook ist pleite. Man habe keine andere Möglichkeit gesehen als mit sofortiger Wirkung ein Konkursverfahren einzuleiten - so der Konzern in der Nacht zu Montag. Damit ist der älteste Reiseveranstalter der Welt von der Bildfläche verschwunden. Wirtschaftsredakteur Eric Graydon erklärt, was bei Thomas Cook schiefgelaufen ist.