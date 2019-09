dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

- Dramatischer Anstieg der Tafel-Nutzer

Der deutschen Wirtschaft geht es nach wie vor sehr gut - doch längst nicht alle haben daran teil. So steigt die Zahl der Menschen, die auf Lebensmittel von den Tafeln angewiesen sind. Die Vereine stoßen an ihre Grenzen, beklagte der Dachverband der deutschen Tafeln am Mittwoch bei der Vorstellung seiner neuen Jahresbilanz. Inforadio-Wirtschaftsreporterin Annika Krempel berichtet.