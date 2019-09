imago images / Christian Ditsch Bild: imago images / Christian Ditsch

Mi 18.09.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Klimaschutz: Neue Solarzellen aus Brandenburg an der Havel

Werden die Kohlemeiler einmal abgeschaltet, muss der Strom aus Erneuerbaren Energien kommen. Ein Teil davon wird Sonnenstrom sein. Bis dahin muss die Zahl der Anlagen noch kräftig erhöht werden. Für die heimische Solarbranche ist das eine Chance. In Brandenburg an der Havel arbeitet ein Unternehmen an der neuesten Technik. Wirtschaftsreporterin Annika Krempel berichtet.