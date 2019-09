imago images / Ralph Peters Bild: imago images / Ralph Peters

Mo 16.09.2019

Der Mietendeckel und die Folgen

Deckel drauf - das ist die Antwort Berlins auf die rasant gestiegenen Wohnungsmieten in der Hauptstadt. Über den geplanten Mietendeckel wird heftig gestritten: Darf Berlin das? Bringt er langfristig was? Welche Folgen hat er für die Immobilienwirtschaft? Thorsten Gabriel fasst zusammen, worüber in Sachen Mietendeckel gestritten wird.

