imago images / Jochen Tack Bild: imago images / Jochen Tack

Do 05.09.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Geschäftsmodelle mit Gesundheitsdaten in der Cloud

Der demografische Wandel hinterlässt Spuren in den Gesundheitssystemen. Die Zahl älterer Patienten wächst, während immer mehr Ärzte in den Ruhestand gehen. Ein Problem vor allem auf dem Land. Telemedizin und digitale Gesundheitsvorsorge per App bieten einen Ausweg. Zahlreiche Anbieter drängen in diesen neuen Markt und präsentieren auf der Elektronikmesse IFA erste Produkte. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet.