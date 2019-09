imago images / STPP Bild: imago images / STPP

Mi 04.09.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Cloud Cooking: Die Küche verschwindet

Urbanisierung, Individualisierung, Digitalisierung - diese Megatrends beschäftigen auch Hausgerätehersteller. Sie wollen am Markt bleiben, wenn ihre Produkte wegen steigender Mieten in kleineren Wohnungen optisch zurücktreten müssen oder aber wegen des Klimawandels wassersparsame Geräte in Mega-Cities gefragt sind. Bei der Elektronikmesse IFA in Berlin präsentiert die Branche ab Freitag ihre Zukunftsideen. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel blickt voraus.