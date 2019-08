imago images / Ralph Peters Bild: imago images / Ralph Peters

Mi 28.08.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Wenn der Job nicht zum Leben reicht

41 Prozent aller neuen Jobs in Berlin sind prekär. Das sind Teilzeit-Beschäftigungen, Minijobs und befristete Arbeitsverhältnisse. Je länger man so jobbt, desto größer wird das Armutsrisiko. Die Fachleute sprechen in diesem Fall von atypischer Beschäftigung. Wie es um diese aktuell steht, steht im jüngsten Bericht des Statistischen Bundesamtes für ganz Deutschland. Aus der Wirtschaftsredaktion berichtet André Tonn.