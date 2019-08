imago images/Jürgen Heinrich Bild: imago images/Jürgen Heinrich

Mo 05.08.2019 | 15:35 | Wirtschaft aktuell

- "Ohne Projekt wäre ich bei Hartz Vier gelandet"

Nirgendwo in Deutschland verlassen so viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss wie in Berlin. Über elfeinhalb Prozent waren es laut einer Caritas Studie vor zwei Jahren. Damit die Jugendlichen trotzdem eine Perspektive bekommen, helfen auch Berliner Unternehmen. Ihr Qualifizierungsprojekt "Gemeinsam schaffen wir das" feiert 15 jähriges Bestehen. Arne Bartram hat einen Auszubildenden bei der BSR begleitet.