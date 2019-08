imago images / Arnulf Hettrich Bild: imago images / Arnulf Hettrich

Fr 02.08.2019

- Wohnungsunternehmen Vonovia legt Zahlen vor

Die Mietensituation in den deutschen Großstädten ist weiter angspannt. Ein großer Vermieter ist die "Vonovia SE" in Bochum. Mit fast 500.000 Wohnungen ist sie die Nummer eins auf dem Immobilienmarkt in Deutschland. Vonovia öffnet am Freitag die Bücher und zeigt, wie das erste Halbjahr gelaufen ist. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet.