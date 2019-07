imago/Frank Sorge Bild: imago/Frank Sorge

Do 25.07.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Urteil zu Kündigung bei VW wegen Dieselskandal erwartet

Die Schuldigen am Dieselskandal bei VW sind gefunden - so jedenfalls die Linie der Führung: Es war nicht etwa das oberste Management, das Manipulationen befohlen hat. Sondern ein paar mittlere Funktionäre sind an allem schuld. Die wurden rausgeworfen. Und klagen gegen ihren Rauswurf. Was VW wiederum mit einer Gegenklage auf Schadenersatz beantwortet. Ein erstes Urteil wird am Donnerstag erwartet. Dietrich Mohaupt erläutert den Fall.