- Viele Bambusbecher enthalten Schadstoffe

Wer seine persönliche Ökobilanz verbessern möchte, setzt auf Mehrwegbecher, oft aus Bambus. Die Stiftung Warentest hat solche Kaffeebecher untersucht und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Bambusbecher enthalten Melaminharz, ein Kunststoff, der als gesundheitsgefährdend gilt. Annika Krempel berichtet.



In über der Hälfte der Becher einer Stichprobe der Stiftung Warentest ging der Stoff Melaminharz auch auf den Inhalt über: das Getränk. Ihr Urteil: "Lassen Sie die Finger von Bambusbechern" (Zeitschrift "test", Ausgabe 8/2019).



Zwar gelten die to-go-Becher aus Bambus als umweltschonende Alternative zu Einweg-Varianten aus Pappe. Aber Bambus braucht Melaminharz als Klebstoff. Ist der Kunststoff nicht ordentlich verarbeitet und wird er Temperaturen von über 70 Grad ausgesetzt, gehen Schadstoffmengen in Lebensmittel über. Die Warentester untersuchten nach jeder dritten und siebten Befüllung den Gehalt von Schadstoffen in der Flüssigkeit. Sieben von zwölf Becher fielen dabei durch.