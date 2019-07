rbb/Ritter Bild: rbb/Ritter

Do 18.07.2019 | 14:35 | Wirtschaft aktuell

- Frea - Deutschlands erstes müllfreies Restaurant

Wer braucht schon Obst und Gemüse, das in Folie eingeschweißt ist? Oder Einkaufstüten aus Plastik, wenn es Jutebeutel gibt? Auch in der Gastronomie setzt langsam ein Umdenken ein - schließlich produziert ein Restaurant innerhalb einer Woche so viel Müll, wie ein Verbraucher in einem Jahr. Ein Gastronomenpaar aus Berlin will vormachen, wie es komplett ohne Müll geht - im "Frea" in der Torstraße. Franziska Ritter war dort.