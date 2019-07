In der Europäischen Union haben die meisten Länder einen Mindestlohn festgelegt. In Polen etwa nutzt ihn die regierende Pis-Partei, um ihren Anspruch zu unterstreichen, besonders viel für die kleinen Leute zu tun - die allerdings auch in Polen nicht ausschließlich von diesem Mini-Einkommen leben können. Wie in unserem Nachbarland mit dem Mindestlohn umgegangen wird, berichtet Korrespondent Jan Pallokat.