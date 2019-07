imago images / Steinach Bild: imago images / Steinach

Di 16.07.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Mindestlohn in Frankreich - hoch, aber noch zu niedrig?

Mindestlöhne in der EU - in dieser Woche ein Schwerpunkt unseres Wirtschaftsressorts. Vergleichsweise hoch ist der Mindestohn in Frankreich. Dennoch gibt es Forderungen, ihn mit einem großen Schritt weiter zu erhöhen. Korrespondent Marcel Wagner über lautstarkes Drängen.