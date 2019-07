imago images/epd Bild: imago images/epd

Fr 12.07.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Tchibo: Kleidung mieten statt zu kaufen

In Berlin gibt es bereits einige kleine Unternehmen, die abgenutzten Kleidungsstücken ein neues Leben schenken: Handwerker, Schneiderateliers, Modelabels. Sie setzen damit ein Zeichen gegen den Wegwerfwahn in der Kleidungsindustrie. Die großen Hersteller und Händler machen vergleichsweise wenig. Eine Ausnahme ist der Tchibo-Konzern: Er bietet Kunden eine Alternative zum Kleiderkauf in der Filiale, wie Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter berichtet.