Do 11.07.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Wo Altkleiderspenden upgecycelt werden: der Textilhafen

Zehn Tonnen Kleidung - so viel wird der Stadtmission wöchentlich gespendet. Aber nur etwa zehn Prozent werden tatsächlich für Bedürftige benötigt. Darum kümmert sich zum Beispiel der Textilhafen der Stadtmission, der gespendete Kleidung verkauft - und weiter verwertet, was übrig bleibt. Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann hat den Textilhafen in Pankow besucht.