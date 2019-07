80 Milliarden Kleidungsstücke werden Jahr für Jahr produziert, damit wir was Schickes zum Anziehen im Kleiderschrank haben. Doch viele Sachen landen schon nach kurzer Zeit auf dem Müll oder werden verbrannt: ein ökologischer Wahnsinn. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter stellt in dieser Woche Berliner vor, die gebrauchter Kleidung ein neues Leben schenken. Wie das "Veränderungsatelier" in Schöneberg, wo nach dem Motto gearbeitet wird: "Bis es mir vom Leibe fällt."