Mo 08.07.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Neues Leben für alte Kleider: Das Veränderungsatelier

80 Milliarden Kleidungsstücke werden Jahr für Jahr produziert, damit wir was Schickes zum Anziehen im Kleiderschrank haben. Doch viele Sachen landen schon nach kurzer Zeit auf dem Müll oder werden verbrannt: ein ökologischer Wahnsinn. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter stellt in dieser Woche Berliner vor, die gebrauchter Kleidung ein neues Leben schenken. Wie das "Veränderungsatelier" in Schöneberg, wo nach dem Motto gearbeitet wird: "Bis es mir vom Leibe fällt."



