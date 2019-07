imago/snapshot-photography/R.Price Bild: imago/snapshot-photography/R.Price

- Sonntags bleibt der Späti zu!

Eine Packung Toastbrot und 500 Gramm Kaffee, dazu ein Six-Pack Bier und einen halben Liter Wodka - wer so etwas an einem Sonntag einkaufen will, wird in Berlin im "Späti" fündig. Unzählige davon gibt es vor allem in der Innenstadt - und die meisten haben auch sonntags geöffnet. Aber bald könnte das schwieriger werden. Denn das Berliner Verwaltungsgericht hat ein Urteil zu den Sonntags-Spätis gesprochen. Martin Polanski aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion mit den Einzelheiten.