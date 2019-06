dpa Bild: dpa

Di 25.06.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Der Energiemix der Zukunft

Wie schafft Deutschland die Energiewende? Was kostet sie uns Verbraucher, wenn wir einen neuen Energiemix haben? Die Antwort ist möglicherweise, weniger fossile Brennstoffe und mehr erneuerbare Energien einzusetzen. Der Bundesverband Verbraucherzentrale vzbv hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und stellt es an diesem Dienstag vor. Reporterin Bettina Meier berichtet.