dpa Bild: dpa

Do 20.06.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Warnstreik der Bankbeschäftigten

Der Warn-Streik der Banken geht in einigen Bundesländern weiter. Auch in Berlin und Brandenburg kann es bei zahlreichen Geldinstituten zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft ver.di fordert in den bundesweiten Tarifverhandlungen sechs Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Inforadio-Wirtschaftsreporter Marcus Groß berichtet.