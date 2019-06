imago images / Arnulf Hettrich Bild: imago images / Arnulf Hettrich

Mo 17.06.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Fluggastrechte im Check: Wie viel Verspätung ist hinnehmbar?

In drei Tagen starten die Sommerferien in Berlin. Viele fliegen dann in den Sommerurlaub - und das hoffentlich pünktlich. Doch: Bis zu vier Stunden Reiseverzögerung müsse man am Flughafen schon hinnehmen, sagt die Stiftung Warentest. Erst danach gebe es Anspruch auf Entschädigung. Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann hat mit der Stiftung Warentest über Fluggastrechte gesprochen.