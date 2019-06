imago images / Westend61 Bild: imago images / Westend61

Di 11.06.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Mögliche Warnstreiks im KFZ-Handwerk

Wer demnächst mit dem Auto in die Ferien fahren will, bekommt möglicherweise ein Problem: Termine in den Werkstätten sind ohnehin schon schwer zu bekommen, nun stehen vielleicht auch noch Warnstreiks an. Die Gewerkschaften machen Druck, nachdem erste Tarifrunden gescheitert sind, berichtet Wirtschaftsreporter Gerd Dehnel.