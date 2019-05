Die USA wollen zum größten Exporteur für Öl und Erdgas werden - und Russland die Stirn bieten. Der Frackingboom in den USA macht es möglich. Was fehlt: Kundschaft. Deutschland soll flüssiges Frackinggas kaufen, plant zwei Flüssigerdgas-Terminals an der Nordsee. Doch wo kommt das Gas her? Inforadio-Wirtschaftsreporterin Bettina Meier war an der Golfküste in den USA unterwegs und hat sich auf Spurensuche begeben.