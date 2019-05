imago images / Bildwerk Bild: imago images / Bildwerk

Di 14.05.2019 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Mindestlohn für Azubis: Das denken Gewerkschaften und Unternehmen

Ab dem nächsten Jahr soll es für Auszubildende einen Mindestlohn geben. Am Mittwoch will das Kabinett die Gesetzesreform beschließen. Wie Gewerkschaften und Unternehmen in Berlin und Brandenburg zu den neuen Untergrenzen für die Ausbildungsvergütung stehen, hat Wirtschaftrepoterin Annika Krempel zusammengetragen.