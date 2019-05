imago images / Frank Sorge Bild: imago images / Frank Sorge

Di 14.05.2019 | 06:35

- VW-Hauptversammlung: Unmut bei den Aktionären

Vor knapp vier Jahren flog die Dieselaffäre auf, sie dürfte auch am Dienstag erneut die Hauptversammlung des weltgrößten Autobauers Volkswagen beherrschen. VW will in Berlin Rechenschaft vor seinen Aktionären ablegen. Dabei dürfte es an Kritik nicht fehlen, auch wenn VW wieder glänzende Zahlen präsentiert. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet.