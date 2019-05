AiF Projekt GmbH Bild: AiF Projekt GmbH

Do 09.05.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Mittelstand veranstaltet Innovationstag in Pankow

Ein innovatives Unternehmen steckt Geld in seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Klein- und mittelständischen Unternehmen fehlt dafür in der Regel das Kapital, trotzdem sind sie die Kreativabteilung der deutschen Wirtschaft. Davon kann man sich heute auf einer Veranstaltung in Berlin überzeugen. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter berichtet.