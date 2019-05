Inforadio exklusiv - Brandenburg: Zug ins Nirgendwo

Doppelt so viele Fahrgäste wie heute sollen bis 2030 in die Bahn einsteigen. Das ist der Plan der Bundesregierung, um die Klimaziele zu erreichen. Gar nicht so einfach, wenn der nächste Bahnhof nicht gerade vor der Haustür liegt und auch kein Bus hinfährt. Genau das ist die Situation in Brandenburg, wie aus Zahlen von "Allianz pro Schiene" hervorgeht, die dem Inforadio exklusiv vorliegen. Johannes Frewel fasst sie zusammen.

Kurze Wege zur Bus-Haltestelle und zum Bahnhof, da lässt man das Auto schon mal öfter stehen. Im sächsischen Dresden klappt der Umstieg auf umweltfreundlichen Verkehr in Ostdeutschland am besonders gut. Dort sind Busse und Bahnen sogar besser erreichbar, als in Berlin, Köln oder Hamburg. Ganz anders sieht es jedoch nach Angaben der "Allianz pro Schiene" in Brandenburg aus.

Spree-Neiße ist trauriges Schlusslicht